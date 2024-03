Cel mai așteptat drum expres din țara, lasat de izbeliște! Cel puțin asta reiese dintr-o serie de imagini facute publice recent, pe șantierul DEx12. Asociația Pro Infrastructura a fost pe șantierul Drumului Expres Craiova-Pitești, construit de UMB, compania lui Dorinel Umbrarescu. Din filmarile realizate de cei de la Pro Infrastructura reiese ca acest șantier ar […] The post Cel mai așteptat drum expres din țara, lasat de izbeliște! Firma constructoare și-a luat muncitorii și a lasat balta lucrarea – FOTO/VIDEO first appeared on Ziarul National .