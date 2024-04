Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 53 de ani l-a agresat fizic pe agentul de paza al mall-ului din Galați și l-a amenințat cu un pistol. Totul a pornit de la un loc de parcare destinat persoanelor cu dizabilitați. Potrivit Poliției Galați, un barbat de 53 de ani a reclamat la 112, cu privire la faptul ca are […] Articolul…

- INVITATIE… Muzeul „Vasile Parvan” are privilegiul de a organiza o interesanta si inedita intalnire cu binecunoscutul artist Dragos Patrascu, membru titular al U.A.P. din Romania, filiala Iasi, din anul 1990, cu un palmares de invidiat, cuprinzand, printre altele, o multime de expozitii internationale.…

- CAPITAN… Vasluianul Ianis Podoleanu (16 ani) a avut prestații bune și a pus umarul la rezultatele pozitive obținute de Romania – U16 la Turneul de Dezvoltare UEFA. Podoleanu a fost titular și a purtat banderola de capitan al naționalei sub 16 ani in toate cele trei meciuri disputate in Cipru. Romania…

- Ghiozdane grele, teme multe, ore intregi petrecute in trafic – atunci cand copiii sunt dusi sau luati de la scoli – fondul clasei, fondul scolii, sau orice alte sume de bani pretinse parintilor, meditatii, after school, before school – toate aceste subiecte dau nastere la lungi si grele discutii pe…

- NOROCOS… Mai multe orașe din Romania, printre care și Vaslui, vor avea spitale noi, finanțate cu bani din PNRR. In acest sens, joi, la Consiliul Județean Vaslui a avut loc predarea/primirea amplasamentului aferent investiției “Construire secții la Spitalul nr.2 Vaslui”. Peste 366 milioane lei a avut…

- CONDOLEANTE…De 34 de ani traim in noul capitalism, insa stralucirea vremurilor din epoca de aur a comunismului inca nu se stinge. Incet, incet, cu disparitia oamenilor care l-au construit, aceste vremuri apun, dar vor ramane in istorie ca o dovada ca Romania poate fi oricand cea mai puternica tara din…

- Doua milioane de hectare de teren erau irigate in perioada comunista, dintre cele 15 pe care le avea Romania. Dupa Revoluție, oamenii și-au recuperat pamanturile și au inceput sa le lucreze fara niciun fel de reglementari clare.In lipsa intervenției autoritaților, nici stațiile și nici instalațiile…

- Vremea rea a produs mai multe accidente in Romania. Pentru a evita și alte pericole, drumarii au decis sa inchida mai multe tronsoane de drumuri. Traficul rutier a fost blocat pe un Drumul Național 15 in județul Harghita, dupa ce un TIR a ramas blocat din cauza zapezii. Sub greutatea zapezii, un copac…