- PREMII… Elevii vasluieni, care au reprezentat judetul la Olimpiada Nationala de Matematica, au obtinut rezultate deosebite: o medalie de argint, trei medalii de bronz si cinci mentiuni de onoare, acordate de Societatea de Stiinte Matematice din Romania. Cel mai bun punctaj a fost obtinut de Mihnea Pascaru…

- PODIUM… A.C.S “Liga de Est” Vaslui se afla pe locul doi intr-un clasament al cluburilor sportive din Romania pe baza rezultatelor obținute in anul 2023 la competițiile naționale și internaționale. Prima poziție este ocupata de clubul Puma Sibiu, iar Wolf Oradea se claseaza pe locul trei. Anul 2023 a…

- PERICOL…Condamnat, in 2018, la inchisoare cu executare dupa ce a fost gasit vinovat de fapte de coruptie, fostul primar al comunei Berezeni, Iulian Miliare, risca sa se intoarca in spatele gratiilor. Si asta la cererea Serviciului de Probatiune Vaslui. Mai exact, Miliare a avut de platit, pe langa anii…

- Catalin Cherecheș a dat Romania in judecata la CEDO pentru ca i s-ar fi incalcat dreptul la un proces echitabil. Marți dimineața, el a dat o declarație prin videoconferința in procesul de la instanța suprema in care cere mutarea unui proces al lui la o alta instanța. Avocatul lui Catalin Cherecheș a…

- Vot istoric pentru Romania in Parlamentul European. A fost adoptata rezoluția in care este recunoscut dreptul Romaniei de a-și recupera tezaurul furat de Moscova sau sa obțina compensații in schimbul acestuia. E vorba de cantitati insemnate de aur, obiecte de patrimoniu, colectii de arta, bijuterii.…

- Dupa ce a intrat intenționat in 12 autoturisme parcate, Adrien Stephane Mureșan, condamnat la trei ani de inchisoare cu executare, considera ca trei luni de arest preventiv sunt suficiente Adrien Stephane Mureșan, fiul celebrului om de afaceri Sever Mureșan, are propriul sistem de justiție. El sfideaza…

- GALA… Vasluiul va gazdui o noua competiție de kickboxing la care vor participa o serie de sportivi amatori din Romania și Republica Moldova. Este vorba despre “Tornadiada Vasluiana”, competiție ajunsa la cea de-a treia ediție. Gala este programata sambata, 3 februarie, la Sala Polivalenta din Vaslui,…

- Razboiul din Ucraina a trecut de punctul de inflexiune; de acum forțele Kievului sunt pe tobogan. Infrangerea este sigura, ramane de vazut cat timp va mai trece pana atunci. Rusia nu se va opri pana nu va distruge statalitatea ucraineana, nu ca pedeapsa, ci ca masura de securitate pentru a nu mai permite…