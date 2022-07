Ungaria recrutează „vânători de frontieră” pentru a stopa migrația ilegală. Vizată și granița cu România Politia ungara a inceput sa recruteze patrule de „vanatoare de frontiera” pentru a le desfasura la granite impotriva imigratiei ilegale, au anunțat, vineri, responsabili ai politiei. „Vanatorii de frontiera” vor reprezenta o unitate independenta in cadrul politiei si vor dispune de 14 companii stationate in judetul Bacs-Kiskun, alte sase in Csongrad-Csanad si cate una in […] The post Ungaria recruteaza „vanatori de frontiera” pentru a stopa migrația ilegala. Vizata și granița cu Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Ungariei a decretat stare de urgenta si a aprobat un plan de masuri care cuprinde sapte puncte. Ca parte a acestor masuri, de la 1 august, guvernul va asigura tarifele reduse pentru gaze naturale si curent electric livrate populatiei doar pana la nivelul unui consum mediu – a anuntat, miercuri,…

- O ciocnire intre doua grupuri de migranti in apropiere de granita dintre Serbia si Ungaria s-a soldat cu un mort si alti sapte raniti, a anuntat televiziunea de stat din Serbia, potrivit Mediafax. Migrantii erau blocati in nordul Serbiei in timp ce incercau sa treaca in Uniunea Europeana, sambata, cand…

- Alerta cu bomba, sambata seara, la podul istoric care face legatura intre Romania și Ucraina. Poliția de Frontiera a fost nevoita sa opreasca activitatea, timp de cateva ore, pana s-au finalizat verificarile. O persoana a sunat la 112, spunand ca podul de legatura cu localitatea Solotvino va fi aruncat…

- Numarul ucrainenilor care au intrat in Romania de la inceputul razboiului declanșat de Rusia, in 24 februarie, a trecut de un milion de persoane, conform datelor transmise, luni, de Poliția de Frontiera. Politia de Frontiera anunta ca duminica au intrat in Romania 7.903 cetateni ucraineni, in scadere…

- Noul președinte al Ungariei, Katalin Novak, care și-a preluat mandatul in urma cu doar o saptamana, a facut, vineri, prima sa vizita de stat in Romania. Novak a facut jogging in Parcul Central din Cluj și a declarat ca țara sa și Transilvania sunt „legate ombilical” prin cultura maghiara. „Cultura noastra…

- Noul președinte al Ungariei, Katalin Novak, care și-a preluat mandatul in urma cu doar o saptamana, a facut, vineri, prima sa vizita de stat in Romania. Novak a facut jogging in Parcul Central din Cluj și a declarat ca țara sa și Transilvania sunt „legate ombilical” prin cultura maghiara. „Cultura noastra…

- Cozi de kilometri și timpi de aștepare de cate 8 ore pentru camioanele care tranziteaza Romania și trebuie sa ajunga in Ucraina, pe la vama Siret. Pe sensul de intrare in Romania dinspre Ucraina, timpul de asteptare este de doua ore. Poliția și vameșii lucreaza la capacitate maxima, dar spun ca transportatorii…

- Dupa ce vineri și sambata, site-urile mai multor instituții importante, precum Guvernul Romaniei, Ministerul Apararii Naționale, Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC), Poliția Romana, Poliția de Frontiera sau CFR Calatori, au fost țintele unor atacuri ale hackerilor pro-ruși – care…