Unde în România se află tramvaiul care reciclează ce nu îți mai trebuie Tramvaiul reciclarii a aparut recent in Romania și a fost gandit ca o varianta ecologica de colectare a deșeurilor electrice și electronice. Tramvaiul reciclarii va circula in fiecare weekend pe traseele din orasul Iași. Tramvaiul va circula in fiecare sambata și duminica, intre orele 9:00 și 16:00, iar iesenii sunt așteptați sa aduca echipamentele de care vor sa se debaraseze la capetele de linie. Vagonul va prelua gratuit deseurile electrice si electronice de la populatie, iar societatea de salubritate din Iași spera ca astfel va creste gradul de reciclare. Tramvaiul are și un rol de educare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

