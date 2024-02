Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, Florin Roșu, susține ca ar trebui declarata epidemie de gripa in Romania, ținand cont de numarul foarte mare de cazuri. Florin Roșu a explicat, astazi, ca din momentul inceperii sezonului gripal, la Iași au fost tratate 190 de cazuri, din care 30…

- Managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, dr. Florin Roșu, susține ca numarul mare de cazuri din spitalele de profil și unitațile de primiri urgențe din capitala Moldovei și din țara ar trebui sa impuna declararea epidemiei de gripa.„Statistica ne obliga pe toți sa declaram epidemie de gripa;…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase ”Victor Babes”, Simon Florescu, afirma ca doi dintre cei patru turisti romani intorsi recent din Zanzibar si internati cu malarie sunt in continuare in spital, iar starea unei femei este foarte grava, ea respirand asistata de aparate. Medicul atrage atentia,…

- Medicii de la Spitalul Clinic de Urgenta „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iasi au extirpat o tumora de aproape 10 centimetri, pacienta fiind o tanara in varsta de 23 de ani din Drobeta-Turnu Severin. Valentina Pavel a strabatut aproape 800 de kilometri pentru a fi operata de neurochirurgii ieseni, dupa…

- Ieri, Ministerul Sanatatii din Romania a declarat epidemie de rujeola la nivel national. La Buzau, potrivit datelor Direcției de Sanatate Publica, sunt inregistrate opt cazuri. Potrivit unei informari a reprezentanților Ministerului Sanatații, creșterea numarului cazurilor de rujeola este „ingrijoratoare”,…

- Politistii au deschis dosar penal in cazul de la Spitalul de Psihiatrie Murgeni, unde trei pacienti au decedat, unul este in stare comatoasa si alti peste 30 de bolnavi au prezentat simptome digestive dupa ce ar fi consumat alimente pe baza de peste oceanic, oferite sub forma de donatie de reprezentantii…

- Federatia Sanitas anunta ca sustine protestele angajatilor Directiilor de Sanatate Publica si ale personalului nemedical din spitale, in urma cresterilor de venituri aprobate doar pentru anumite categorii de salariati. Sindicalistii solicita intalniri cu reprezentati ai Ministerului Sanatatii si ai…

- Prof. univ. dr. Roxana Chirița, medic primar psihiatru, directorul medical al Spitalului Clinic de Psihiatrie ”Socola” Iași și autorul tezei de doctorat cu tema ”Sindroamele depresive cu potențial suicidar”, spune ca in gradul trei de tulburare depresiva exista riscul de suicid, dar se trateaza. Ce…