Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, un proiect care consolideaza activitatea Agenției Naționale a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), iar institutia va putea recupera produse ale infractiunilor aflate inclusiv in jurisdictii offshore. „Acoperim un vid legislativ", a declarat ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, dupa ședința de joi a Executivului. El a precizat ca, in lipsa acestui act