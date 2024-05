Oficial BCE: Băncile italiene trebuie să plece din Rusia, rămânerea aduce ”o problemă de reputaţie” Dupa Raiffeisen Bank International din Austria, UniCredit este banca europeana cu cea mai mare expunere fata de Rusia, in timp ce Intesa Sanpaolo lucreaza pentru a-si elimina afacerea in aceasta tara. ”Trebuie sa iesiti de acolo (Rusia)”, a spus Panetta in timpul conferintei de presa de dupa incheierea reuniunii financiare a G7 de la Stresa, nordul Italiei. ”Sunt dificultati obiective pentru ca iesirea din Rusia este complicata, trebuie sa gasesti un cumparator stiind ca esti fortat, poate fi costisitor, totusi trebuie iesit pentru ca exista o problema de reputatie”, a adaugat Panetta, guvernator… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

