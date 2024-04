Stiri pe aceeasi tema

- Modificarile vor afecta maximum 968 de muncitori de pe linia Maserati de la uzina detinuta de producatorul auto Stellantis si sunt rezultatul tranzitiei la modele noi, au spus sindicatele. Astfel de contracte sunt introduse in Italia atunci cand productia scade si inseamna o reducere a salariilor in…

- Italia discuta cu Tesla si 3 companii auto din China pentru a aduce in tara un alt mare producator auto, pe langa grupul Stellantis, pentru a ajunge la o productie anuala de 1,3 milioane de vehicule.

- Cel puțin doi oameni au murit pe o autostrada din nordul Italiei intr-un carambol in care au fost implicate 100 de mașini. 20 dintre ele au fost puternic avariate iar una a luat foc dupa mega-accidentul provocat de vizibilitatea redusa. Ceața groasa a ingreunat și operațiunile de salvare, potrivit…

- Jaf ca-n filme, in Italia. Un comando format din cel puțin 8 oameni, mascați și inarmați cu arme Kalașnikov, a atacat și jefuit 3 mașini de transport valori. Atacatorii au avut un plan foarte bine pus la punct. Un covor de cuie impraștiate pe asfalt i-a facut, mai intai, pe șoferi sa opreasca. Apoi…

- Crescut la Academia de Fotbal „Cristian Ciocoiu” și debutant, la doar 15 ani, la seniorii Botoșaniului, internaționalul roman Under 16 ani a fost achiziționat in aceasta iarna de italienii de la Ternana Un predestinat Ii era ursit sa ajunga in Italia. Așa cum ii era scris sa ajunga fotbalist. Scris…

- Dintotdeauna, tehnologia de curse a ajutat producatorii auto in dezvoltarea de automobile. Nici producatori ca Nissan sau grupul Jaguar Land Rover nu fac excepție, deoarece incearca sa recupereze terenul pierdut in fața liderilor in vehicule electrice precum Tesla. Prin urmare, aceștia se bazeaza pe…

- In luna decembrie 2023, potrivit datelor Asociației Constructorilor de Automobile din Romania, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu -3.3% fața de decembrie 2022, atingandu-se un nivel de 867.052 unitați. In 2023, potrivit ACAROM, „in UE au fost inmatriculate in total 10.547.716 unitați,…