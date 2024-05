Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de firme german Karl Mayer, un lider inovator de piața și un creator de tendințe in construcția de mașini textile deschide doua puncte de lucru in Baia Mare. Unul dintre ele pe platforma IMMUM, doua hale de 5850 mp, in care vor produce role echipament CNC pentru industria textila și alte componente.…

- Guvernul anunta ca premierul Marcel Ciolacu, insotit de o delegatie de ministri, se va afla marti, la Ankara, intr-o vizita oficiala, la invitatia presedintelui Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdogan.”Vizita oficiala constituie un moment cheie de la stabilirea Parteneriatului Strategic intre Romania…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 2,095 miliarde de euro, in primele trei luni din acest an, in scadere cu 5,46% fata de perioada similara din 2023, potrivit datelor BNR.

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu s-a intalnit, joi, la Abu Dhabi cu reprezentanții unor companii importante din Emiratele Arabe Unite. Agenda discuțiilor a vizat extinderea si modernizarea Aeroportului Otopeni, a infrastructurii portuare si feroviare, investitiile in energie verde. Dezvoltarea de proiecte…

- Premierul Ciolacu iși valideaza strategia de investiții, pe masura ce producția industriala a Romaniei inregistreaza o creștere notabila in 2024. Potrivit datelor publicate de Eurostat, țara noastra inregistreaza o creștere de 2,7%, situandu-se printre liderii Uniunii Europene in acest domeniu. Investițiile…

- Conferința și parteneriat ASPES – ASE – mediul de afaceri. Asociația De Studii Și Prognoze Economico-Sociale (ASPES) impreuna cu Academia De Studii Economice vor sa fie partenerii reali ai mediului de afaceri din Romania. ASPES este organizatoarea unei conferințe care va avea loc joi, 28 martie 2024…

- Ovidiu Puiu, senator PSD: ’’Intr-un peisaj mediatic incremenit parca in calcule electorale, economia Romaniei se mișca. Nu cred sa fi vazut in 2024 vreo prognoza economica pentru Romania care sa nu arate bine sau foarte bine. Creșterea vine, pe de o parte, din stabilitatea politica de care unii au inceput…

- Probabil multi dintre dumneavoastra va amintiti de achizitiile de catre straini a insemnate suprafete de teren in Romania, implicit in judetul nostru. The post COMPANII AGRICOLE Țari din care provin firmele straine din domeniul agricol din Romania first appeared on Informatia Zilei .