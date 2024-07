Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, joi, un memorandum prin care cursurile de limba, cultura și civilizație romaneasca pentru copiii și tinerii din comunitați de romani stabilite in opt țari europene vor continua și in viitorul an școlar. Fie ca traiesc și studiaza in Spania, Italia, Belgia, Portugalia, Irlanda, Franța,…

- In perioada 30 iunie ndash; 5 iulie 2024, Politia Romana a adus in tara 13 persoane, cu varste cuprinse intre 20 si 65 de ani, ce aveau emise pe numele lor mandate de executare a unor pedepse privative de libertate sau de arestare preventiva.Potrivit IGPR, persoanele in cauza au fost aduse din Marea…

- Dacia a atins pragul de 1.000.000 de vehicule cu motorizare mixta, benzina și GPL, produse incepand din anul 2012. Dacia este in prezent liderul necontestat al pieței GPL la nivel european, fiind singurul constructor care propune, sub emblema ECO-G, motorizari cu carburație mixta benzina și GPL pe ansamblul…

- Competiția formata in 1958 se pregatește sa dea startul astazi, 14 iunie, celei de-a 17-a ediții de Campionat European. Munich Football Arena va fi scena primului meci de la EURO 2024, gazda turneului, Germania, urmand sa intalneasca Scoția. In clasamentul trofeelor, Germania și Spania impart primul…

- Romanii din diaspora reprezinta o comunitate semnificativa, raspandita in intreaga lume, dar avand o concentrare majora in țarile europene. In momentul de fața, peste 5 milioane de romani traiesc in afara granițelor țarii, potrivit statisticilor. Cele mai mari comunitați din Europa, cu peste un milion…

- Evenimentul „EC2U Student Event” este organizat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași in perioada 15-17 mai 2024 și este dedicat studenților de la cele 8 universitați membre ale Alianței EC2U, din care UAIC face parte alaturi de universitațile din Coimbra (Portugalia), Jena (Germania), Pavia…

- Libertatea a vorbit cu mai mulți pasionați auto care au sute de modele de mașinuțe in colecțiile personale. „Totul a inceput ca o joaca, apoi s-a transformat in pasiune”, spune unul dintre colecționari. Iar un altul dezvaluie ca „vedetele costa cel mai scump, dar imi faceam damblaua”.De mici copii am…