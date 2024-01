Stiri pe aceeasi tema

- Melodiile numerosilor artisti reprezentati de Universal Music Group vor disparea in curand de pe TikTok, anunta marele producator de muzica. De la 1 februarie, pe TikTok nu vor mai fi disponibile melodiile artistilor reprezentati de Universal Music Group, dupa ce contractul de licentiere dintre cele…

- Winael incepe noul an in forța și inca din prima jumatate a lunii Ianuarie, acesta revine in atenția publicului cu cea de-a patra piesa din cariera – „Only you”, care se va regasi pe EP-ul pe care acesta il pregatește, unde vor fi, in total, cinci piese. „Only you” este o creație muzicala care evidențiaza...…

- Piesa ,,Ego”, cea mai noua lansare a artistei Julie August, exploreaza dinamica complicata dintre doua persoane cu egouri mari, care se iubesc, dar se confrunta cu dificultați in a renunța la orgoliu și a rezolva conflictele. Melodia evidențiaza lupta dintre dorința de iubire și afecțiune și egoul care…

- Sfarșitul lui 2023 vine cu muzica proaspata și promisiunea unui material muzical complex din partea EMEI. “Lyudi”, o piesa despre bucuria de a fi, a trai și de a canta, deschide seria lansarilor și ne face pofta de mai multa muzica. Extaz și liniște in același timp, urmeaz-o pe EMAA pentru a afla ce…

- Dupa hituri internaționale precum „I Lost You”, „Last Night”, „Mon Amour” și „Serenata Mexicana”, care au cucerit inimile ascultatorilor din intreaga lume, Havana aduce in playlisturi „Define”. Cu muzica și versurile compuse de catre Vanotek alaturi de Sorin Seniuc și Alexandra Miron, „Define” este…

- In a șasea zi de protest, angajații de la Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS), au transmis o scrisoare deschisa politicienilor si societatii civile in care solicita predictibilitate si echitate salariala.

- „Don’t Let Me Go”, colaborarea dintre Danny Chris x SICKOTOY este dovada vie ca muzica are capacitatea de a imbina diferite elemente și de a starni o gama de emoții. Este piesa perfecta pentru a dansa și a visa, piesa ce incapsuleaza energie și dinamism, perfecta pentru oricine dorește sa traiasca…

- Dupa succesul rasunator al melodiilor sale anterioare care au ocupat primele locuri in topuri, ANDIA, artista in plina ascensiune, care ne-a captat inimile cu piesele sale de dragoste și versurile captivante lanseaza primul sau EP, Egotic, ce conține patru piese, la fel de sensibile și pline de emoție…