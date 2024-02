Stiri pe aceeasi tema

- Usher și Jennifer Goicoechea au decis sa se casatoareasca in secret dupa terminarea show-ului din pauza de la Super Bowl. Marele eveniment ar fi avut loc pe data de 11 februarie, in Las Vegas, așa cum relateaza CNN, conform datelor de pe certificatul de casatorie obținut de publicația internaționala,…

- Cantaretul american Usher a incendiat Allegiant Stadium din Las Vegas duminica in timpul faimosului spectacol din pauza Super Bowl, insa Taylor Swift a furat spectacolul, fara sa cante o nota, la fel ca Beyonce, care a anuntat piese noi.

- Usher a oferit duminica un spectacol plin de energie in pauza Super Bowl, care a inclus aparitii surpriza ale unora dintre cei mai faimosi colaboratori ai sai, in timp ce starul RandB a cantat hiturile sale, relateaza Reuters și News.ro.

- Show total in pauza de la Super Bowl! Cați bani a primit Usher pentru 13 minute de spectacol Continue reading Show total in pauza de la Super Bowl! Cați bani a primit Usher pentru 13 minute de spectacol at Tabu.

- DJ-ul olandez Tiesto si-a anulat show-ul de duminica de la Super Bowl, din Las Vegas, din cauza unei urgente familiale. Locul sau va fi luat de DJ Kaskade, relateaza Reuters.Tiesto, al carui nume real este Tijs Verwest, trebuia sa fie DJ-ul din timpul Super Bowl, cantand inainte de meciul dintre…

- Vedeta muzicii country Reba McEntire va urca pe scena Super Bowl, luna viitoare, pentru a intona imnul national, iar Post Malone va interpreta piesa "America the Beautiful" la evenimentul din Las Vegas, relateaza AP.Starurile vor canta in data de 11 februarie, pe Allegiant Stadium din Las Vegas,…