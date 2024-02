Usher s-a casatorit! Presa internaționala scrie ca artistul in varsta de 45 de ani, caștigator de Grammy și iubita lui de multa vreme, Jennifer Goicoechea, in varsta de 40 de ani, au devenit soț și soție in Las Vegas, pe 11 februarie 2024, unde cantarețul a evoluat la Super Bowl LVIII.