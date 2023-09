Stiri pe aceeasi tema

- Un echipament de pe scena a luat foc, chiar in timpul unui concert, in prima zi a festivalului UNTOLD din Cluj-Napoca. Participantii au incercat sa opreasca flacarile cu o patura, insa in cele din urma incendiul a fost stins de un echipaj ISU. UNTOLD 2023 a inceput, vineri, cu recitalurile Irinei Rimes,…

- Pe toata durata festivalului UNTOLD, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (UTCN) gazduiește un grup numeros de studenți ai universitaților partenere in consorțiul European University of Technology EUt+. Prezenți la Cluj la invitația UTCN, studenții beneficiaza de cazare in campusul studențesc și le…

- Lotul olimpic a fost coordonat și pregatit de cadre didactice de la Facultatea de Litere a Universitații din București, precum și un cadru didactic asociat la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca.

- Elevii care au absolvit Bacalaureatul sunt in cautarea celei mai bune opțiuni pentru a-și continua studiile. Universitatea Tehnica ”Gheorghe Asachi”, din Iași a dat lovitura in acest an, fiind cautata de foarte mulți tineri din cauza sistemului de inscriere. Viitorii studenți se pot inscrie la oricate…

- ​Holul central al Bibliotecii Universitații Politehnica Timișoara a gazduit miercuri, 19 iulie 2023, vernisajul lucrarilor realizate in cea de-a treia ediție a concursului „Competiția culorilor Mapei”, un concurs de tablouri mozaic, menit sa stimuleze talentul studenților anilor I și II de la Facultatea…

- In data de 3 iulie a.c., Comisia Europeana a anunțat rezultatele selecției din apelul Erasmus+ 2023, confirmand participarea Universitații Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN) in faza a doua a implementarii inițiativei Universitaților Europene, ca membru al alianței Europene de Tehnologie (EUt+).

- In data de 3 iulie a.c., Comisia Europeana a anunțat rezultatele selecției din apelul Erasmus+ 2023, confirmand participarea Universitații Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN) in faza a doua a implementarii inițiativei Universitaților Europene, ca membru al alianței Europene de Tehnologie (EUt+).

- 42 de studenți de la Universitatea Tehnica de Construcții București – UTCB iși desfașoara o parte a programului de practica La Administrația Bazinala de Apa Argeș-Vedea. Timp de doua saptamani, studenții din anul II de la Facultatea de Geodezie, Departamenul de Geodezie și Fotogrammetrie, vor realiza…