Stiri pe aceeasi tema

- Nici bine nu s-a facut dimineața și respectivul s-a prezentat la primele ore la poliție. Probabil atat conștiința incarcata de remușcari – cat și de... The post Șoferul care a fugit de la locul faptei dupa ce a intrat cu mașina in tramvai s-a prezentat astazi la poliție. Ce au constatat polițiștii appeared…

- Nici bine nu s-a facut dimineața și respectivul s-a prezentat la primele ore la poliție. Probabil atat conștiința incarcata de remușcari – cat și de... The post Șoferul care a fugit de la locul faptei dupa ce a intrat cu mașina in tramvai s-a prezentat astazi la poliție. Ce au constatat polițiștii appeared…

- Un barbat care a furat o mașina, a fost urmarit de politistii din Constanta mai bine de 10 kilometri. Soferul nu a oprit nici dupa ce agentii au tras sase focuri de avertisment. Cursa hotului s-a incheiat abia dupa ce a lovit trei masini. Acesta nu era baut sau drogat, dar a dat o explicație stupefianta.…

- Incidentul a avut loc in comuna Dascalu, langa Otopeni, acolo unde individul a intrat cu mașina in gardul unei locuințe. La fața locului, oamenii legii au gasit doar mașina, dar nu și pe șoferul care fugise.Tanarul a fost prins repede și, in urma verificarilor, forțele de ordine au stabilit ca acesta…

- Polițiștii clujeni au oferit noi informații in legatura cu accidentul cumplit produs in cursul zilei de astazi la Capușu Mare, județul Cluj. Șoferul vinovat a fugit de la locul accidentului.

- Accident teribil in județul Galați. Doi tineri au murit dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit violent de un stalp. Polițiștii au aflat ca barbatul aflat la volanul autoturismului nu deținea permis de conducere.

- Un polițist a fost la un pas sa fie strivit de o mașina, dupa ce șoferița care o conducea a abandonat-o in viteza și a ieșit pe carosabil. Aceasta a fost oprita de oamenii legii, dupa ce mai nu a provocat un accident și a fugit de la fața locului. Cazul a avut loc astazi pe strada Meșterul Manole din…

- La data de 29 iulie a.c., in jurul orei 04.30, Politia Municipiului Onesti a fost sesizata prin 112, de catre o tanara de 29 de ani, din comuna Oituz, despre faptul ca a fost victima unui accident rutier. Echipa operativa deplasata la fata locului a constatat faptul ca, la data de 29 iulie a.c., in…