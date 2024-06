Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii doljeni au intocmit un dosar penal pentru comiterea a trei infracțiuni pe numele unui tanar de 24 de ani, din comuna Argetoaia. Potrivit oamenilor legii, in ziua de Paște, barbatul a fost depistat conducand baut și fara permis un tractor neinmatriculat. Polițiștii au precizat ca tractorul…

- Polițiștii din Calinești au continuat luni, 29 aprilie, cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunilor de furt in scop de folosința și conducerea unui vehicul fara permis și au reținut un tanar in varsta de 19 ani, din Calinești. Citește și: Cazul profesorului care a agresat o eleva…

- Un tanar de doar 18 ani, din Targoviște, a comis-o rau de tot! Acesta a furat mașina unui fast-food, 10 lei, produse alimentare și numeroase alte bunuri, dupa ce ar intrat in interiorul acestuia pe o fereastra pe care a forțat-o. Mai mult de atat, fara a deține permis de conducere, s-a urcat la volanul…

Un tanar de 24 de ani sancționat de polițiști: I-a incredințat mașina unei tanere de 17 ani, fara permis de conducere Un tanar de 24…

- Accident de circulație, joi, in localitatea hunedoreana Petroșani. Un tanar a lovit cu mașina un autoturism parcat, iar polițiștii au descoperit ca acesta nu are permis de conducere și ar putea fi drogat. „La data de 4 aprilie 2024, in jurul orei 10:12, un tanar de 19 ani, din municipiul Petroșani,…

Tanar din Vințu de Jos, urmarit de autoritațile din Germania, depistat in trafic de poliștii din Alba, fara permis de conducere Un tanar din Vințu de Jos a fost depistat de…

- Un barbat a furat o mașina din localitatea Aghireșu-Fabrici și a condus-o pana in afara localitații. Barbatul nu avea permis de conducere și mai era și sub influența drogurilor. Polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurala Huedin au reținut pentru 24 de ore un tanar de 23 de ani, din comuna Aghireșu,…