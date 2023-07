Un vaccin impotriva antrax, o boala infecțioasa foarte periculoasa, a fost autorizat joi in Statele Unite de catre Administratia pentru Alimente si Medicamente (FDA). Antraxul este o boala infectioasa produsa de Bacillus anthracis, care poate provoca decesul. In Romania, antraxul este inclus in categoria de boli infectioase cu risc inalt de transmitere. Vaccinul, denumit Cyfendus, poate fi administrat persoanelor cu varsta intre 18 si 65 de ani, potrivit companiei Emergent BioSolutions, care detine autorizatia de punere pe piata. Cine poate primi acest vaccin FDA a autorizat vaccinul pentru a…