Ingredientul controversat al sucurilor cu aromă de citrice va fi interzis și în SUA de către Administrația pentru Alimente și Medicamente Un ingredient folosit odinioara in mod obișnuit in sucurile cu aroma de citrice pentru a menține gustul picant in bautura ar putea fi in sfarșit interzis definitiv in SUA, informeaza sciencealert.com. In noiembrie, FDA a propus revocarea inregistrarii unui ulei vegetal modificat, cunoscut sub numele de BVO, in urma unor studii toxicologice recente care fac dificila susținerea utilizarii sale in continuare. "Acțiunea propusa este un exemplu al modului in care agenția monitorizeaza dovezile emergente și, dupa caz, efectueaza cercetari științifice pentru a investiga intrebari legate de siguranța… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Niveluri ridicate de benzen, o substanta chimica cancerigena, au fost detectate in unele tratamente pentru acnee ale unor marci precum Clinique de la Estee Lauder si Up & Up de la Target, a anuntat miercuri laboratorul american independent Valisure, transmite Reuters. Laboratorul cu sediul in New Haven,…

- Dupa aproape cinci ani de deliberare, Administrația americana pentru Alimente și Medicamente (FDA) a decis ca iaurturile pot face acum o mențiune limitata conform careia pot reduce riscul de diabet de tip 2, relateaza CNN.

- Ceasurile Samsung din seria Galaxy Watch vandute in SUA vor putea oferi o functie pentru monitorizarea apneei in somn, potrivit news.ro. Samsung a primit autorizare de la Administratia pentru Alimente si Medicamente din Statele pentru o functie de monitorizarea a apneei. Astfel, compania coreeana…

- Samsung a primit autorizare de la Administratia pentru Alimente si Medicamente din Statele pentru o functie de monitorizarea a apneei. Astfel, compania coreeana va putea vinde pe teritoriul Statelor Unite ceasuri care ofera aceasta functionalitate. „Functia de monitorizare a apneei in somn le va permite…

- Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) din SUA a anunțat in aceasta saptamana ca aparatele de tratare a apneei in somn retrase anterior de pe piața au fost asociate cu moartea a 561 de persoane. In iunie 2021, agenția a anunțat o rechemare a aparatelor Philips Respironics BiPAP și CPAP –…

- Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) din SUA a anunțat in aceasta saptamana ca aparatele de tratare a apneei in somn retrase anterior de pe piața au fost asociate cu moartea a 561 de persoane.In iunie 2021, agenția a anunțat o rechemare a aparatelor Philips Respironics BiPAP și CPAP…

- Administratia pentru Medicamente si Alimente din SUA (FDA) a aprobat utilizarea extinsa a imunoterapiei de succes Keytruda a Merck & Co in combinatie cu chimioradioterapie, pentru a trata pacientele nou diagnosticate cu un tip de cancer de col uterin avansat, transmite Reuters. Acest medicament…