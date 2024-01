Stiri pe aceeasi tema

- ”El va opera pe ruta maritima de Nord, va participa la cele mai importante programe de explorare si de cercetare in Arctica si va asigura livrarea de marfuri”, a anuntat viner Vladimir Putin, intr-un discurs sustinut pe o vreme inchisa la santierele navale la Marea Baltica de la Sankt Petersburg (nord-vest).…

- Modul de aselenizare al unei companii americane, care a suferit o scurgere de combustibil, se indreapta in prezent spre Pamant si va arde probabil in atmosfera, a anuntat start-upul Astrobotic, transmite duminica AFP. Compania a publicat regulat noi informatii privind starea alunizatorului Peregrine…

- Președintele american Joe Biden a declarat sambata ca Statele Unite nu sprijina independența Taiwanului, dupa ce alegatorii taiwanezi au respins China și au ales candidatul partidului de guvernamant, Lai Ching-te, transmite Reuters.

- Titlurile SenseTime cotate la Hong Kong au scazut luni pana la 1,03 dolari Hong Kong (0,13 dolari), cel mai redus nivel din istoria companiei, conform datelor LSEG. Actiunile companiei de AI au scazut in acest an cu aproximativ 50%. Fondatorul SenseTime si cercetator in AI Tang Xiao’ou a murit vineri,…

- Compania a schitat planuri pentru fabrica cu o investitie initiala de 200 de milioane de euro (215,28 milioane de dolari) in 2020, dar lansarea a fost amanata de pandemia de COVID-19, a declarat luni sursa. Aceasta a refuzat sa fie identificata deoarece nu este autorizata sa comenteze aceasta problema.…

- Actiunile companiei au scazut cu mai mult de 8% dupa aceasta stire, iar de la inceputul acestui an sunt in declin cu 1%. In comunicatul sau de joi privind veniturile, Alibaba a spus ca nu va mai continua cu o separare a Cloud Intelligence Group – filiala de cloud computing a Alibaba care concureaza…

- Compania chinezeasca Shein vizeaza o evaluare de pana la 90 miliarde dolari, adica aproximativ 84 miliarde EUR, pentru a pregati o oferta publica inițiala (IPO) in Statele Unite, potrivit unor surse citate de TechCrunch.

- Cel mai mare producator de automobile din lume in functie de vanzari a raportat un profit operational record de 1440 miliarde de yeni (9,5 miliarde de dolari) in cele trei luni incheiate la sfarsitul lunii septembrie, o crestere cu 155,6% fata de anul precedent. Toyota a declarat ca a vandut mai multe…