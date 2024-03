Stiri pe aceeasi tema

- Medicul endocrinolog Diana Loreta Paun a explicat, joi seara, ca bolile tiroidiene sunt mai frecvente la femei si a subliniat ca Romania este o tara deficitara in iod, iar din acest motiv „gusa este o boala nationala”. „Bolile tiroidiene sunt boli frecvente la doamne. Romania este o tara cu…

- Romania a fost repartizata in grupa A și va intalni Croația, Italia, Grecia, SUA și Muntenegru la Paris. „Nu o sa ne mulțumim doar cu aceasta calificarea”, a transmis Bogdan Rath, selecționerul naționalei masculine. Baieții antrenați de Bogdan Rath au avut o zi plina de emoții, mai intai au aflat ca…

- Romania se pregatește sa faca o revenire spectaculoasa pe scena olimpica, deoarece naționala de polo a țarii a obținut o calificare miraculoasa la Jocurile Olimpice din 2024. Echipa tricolora a profitat de retragerea Africii de Sud, ocupand poziția a zece

- Romania va fi prezenta la Jocurile Olimpice dupa o pauza de 12 ani, acest lucru a fost posibil dupa ce echipa Africii de Sud și-a cedat locul, iar naționala tricolora a fost echipa clasata cel mai bine la CM de la Doha dintre cele care nu aveau asigurat biletul pentru Paris. Romania a incheiat Campionatele…

- Nationala de polo a Romaniei a obtinut o calificare miraculoasa la Jocurile Olimpice 2024. Tricolorii au profitat de retragerea Africii de Sud, fiind primii de sub linie, pe locul 10. Pe 9 se afla SUA, care deja obținuse calificarea, astfel ca Romania merge cu multa șansa la Olimpiada de la vara. Aceasta…

- Naționala de rugby a Romaniei a invins, sambata, in cel de-al doilea meci al Campionatului European, Belgia, cu 33-18 (14-6), pe Stadionul Național Arcul de Triumf din Capitala.Stejarii au obținut inclusiv punctul bonus pentru victorie clara, rezultatul fiind notabil avand in vedere ca Belgia ...

- Naționala masculina de handbal a Romaniei se testeaza la un turneu in Elveția, urmand apoi sa debuteze la Campionatul European pe 12 ianuarie in compania Austriei. „Tricolorii” au pierdut primul meci, in fața gazdelor elvețiene, scor 31-37. Romania face parte din grupa B la Campionatul European de…

- OM DE BAZA… Vasluianul Vladuț Dudau (23 de ani) a fost titular in meciul pierdut de Romania, scor 0-2, cu Kazahstan, din ultima etapa a preliminariilor pentru Campionatul Mondial de futsal. Partida s-a disputat la București, in sala “Rapid’. Echipa naționala de futsal a Romaniei a incheiat pe locul…