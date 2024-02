Stiri pe aceeasi tema

- Nationala Romaniei a obtinut o victorie muncita in fata formatia Belgiei, cu scorul de 33-18 (14-6), sambata, pe Stadionul National de Rugby Arcul de Triumf din Bucuresti, in Grupa B din Rugby Europe Championship 2024. „Stejarii” au reusit a doua victorie consecutiva, una cu punct bonus defensiv, dupa…

- Naționala de rugby a Romaniei a invins Polonia, in deplasare, scor 20-8, la debutul in grupa A a Rugby Europe Championship. Romania face parte din grupa B a noii ediții de Rugby Europe Championship. Adversare sunt reprezentativele din Polonia, Belgia și Portugalia. „Stejarii” au debutat impotriva celei…

- Nationala masculina de polo a Romaniei a castigat Grupa D a Campionatului European din Croatia, dupa ce a invins la limita reprezentativa similara a Slovaciei, cu scorul de 8-7, la Dubrovnik. Dupa doua sferturi echilibrate, Slovacia a reusit sa se desprinda in sfertul al treilea, la 7-5, insa Romania…

- Nationala feminina de fotbal a Romaniei a fost invinsa de echipa Croatiei, scor 0-1, marti seara, pe Stadionul ”Arcul de Triumf” din Capitala, in ultimul joc din Grupa a 2-a a Ligii B din Liga Natiunilor. Romania, retrogradata in al treilea esalon valoric (Liga C), aceeași in care se afla și selecționata…

- Belgia si Romania se vor intalni la Campionatului European din 2024 (14 iunie - 14 iulie), iar Domenico Tedesco (selecționerul „Diavolilor Roșii”) a vorbit despre reprezentativa lui Edi Iordanescu și despre celelalte adversare din Grupa E.

- Meciul s-a jucat in Ungaria, iar Romania și-a asigurat calificarea la turneul final din Germania, dupa o pauza de opt ani. Chiar daca Israel a deschis rapid scorul, Romania a controlat meciul și a egalat prin Pușcaș, pentru ca in a doua repriza Ianis Hagi sa macheze golul decisiv.Romania obține calificarea…