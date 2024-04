Stiri pe aceeasi tema

- ■ anul trecut, au fost accesate și implementate, fiind in diverse stadii, un numar de 37 de proiecte in valoare de 51 milioane de euro, cu surse de finanțare europeana ■ edilii au cautat, gasit și surse de finanțare naționala, dar și locala pentru investiții de importanța majora ■ toate proiectele accesate…

- Din punct de vedere electoral, anul 2024 este cel mai incarcat moment postdecembrist, pe care romanii din tara si cei din bejenie asteapta sa-l traverseze sau sa-l evite, dupa cum ii mai arde fiecaruia de soarta țarii. Membrii si simpatizantii partidelor, cu care Romania este pricopsita in aceste vremuri,…

- ■ cele mai vechi dateaza din anii 1872 și 1879 ■ Printre cele mai vechi marțișoare din Romania se afla o moneda o moneda de argint, cu snur, care dateaza de la 1872. Moneda se afla in colecția unui marinar din Constanța, colecționar de marțișoare, conform observatornews.ro. Un alt martisor, care are…

- ■ farmaciștii susțin ca lipsesc o serie de medicamente din gama antibioticelor, pentru boli psihice și oncologice ■ medicii de familie susțin ca sunt altele, care le inlocuiesc ■ Este cunoscut faptul ca sistemul de aprovizionare cu medicamente din Romania se confrunta, periodic, cu o criza. Cauzele…

- Cioloș a fost comisar european pentru agricultura timp de aproape cinci ani, timp in care nu s-a remarcat, ba mai mult, au existat nenumarate proteste impotriva politicilor agricole europene. La numirea sa in funcție, presa de la Bruxelles scria ca Franța are doi comisari. Dacian Cioloș a fost ales…

- Europarlamentarul Dacian Cioloș a afirmat marți, 23 ianuarie, ca „dupa ce ieri” a spus ca va cere in Consiliul UE demisia Comisarului european pentru Agricultura, Janusz Wojciechowsk, ministrul Florin Barbu „a venit pana la Bruxelles pe banii cetațenilor”, dar „nu a participat la ședința”.Fost Comisar…

- Premierul Marcel Ciolacu și-a contrazis marți, 23 ianuarie, propriul ministru, afirmand ca acesta nu va cere in Consiliul Uniunii Europene plecarea comisarului european pentru Agricultura, Janusz Wojciechowsk, așa cum spusese Florin Barbu ziua precedenta.„Nu a cerut nimeni, am vorbit și cu doamna Luminița…