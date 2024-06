Stiri pe aceeasi tema

- Diana Șoșoaca și Luis Lazarus intra in Parlamentul European. Partidul SOS a trecut de pragul de 5% la alegerile europarlamentare, dupa centralizarea a 97,87 de voturi, potrivit unor surse Digi24. {{751503}}De asemenea, in ceea ce privește celelalte partide, Alianța PSD-PNL va trimite 19 europarlamentari…

