Un studiu despre un strămoș al girafel oferă informații despre evoluția gâtului lung al speciei Fosile dezgropate in China ce au apartinut unui stramos al girafei moderne ofera informatii despre evolutia timpurie a acestui mamifer dotat cu un gat foarte lung, a carui functionalitate nu era doar aceea de a ajunge la frunzisul de la inaltime, ci si de a-i servi in luptele dintre masculi pentru cucerirea femelelor, informeaza Reuters. Cercetatorii au descris joi fragmente de schelet – inclusiv un craniu tare si oase ale gatului puternice – care au apartinut unui membru timpuriu al familiei de girafe denumit Discokeryx xiezhi, aproximativ de dimensiunile unei muflon si care a trait in urma cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii din Taiwan a anuntat, luni, ca Fortele Aeriene din Taiwan au interceptat 30 de avioane chineze care au intrat in zona taiwaneza de aparare aeriana (ADIZ). Aceasta a reprezentat cea mai mare incursiune a Fortelor Aeriene ale Chinei de pe 23 ianuarie, cand Taiwanul a identificat 39…

- Un copac de 83,2 metri a fost descoperit recent in comitatul Zayu din regiunea autonoma Tibet, stabilind un nou record pentru cel mai inalt arbore din China, potrivit Academiei Chineze de Stiinte (CAS), informeaza agentia Xinhua, potrivit Agerpres.

- Actrita americana Amber Heard, cunoscuta din filmul ''Aquaman'', a declarat luni in fata juratilor ca Johnny Depp a impins-o intr-un perete si i-a infasurat o camasa in jurul gatului in luna de miere pe care cuplul a petrecut-o in Orient Express in 2015, informeaza Reuters. Heard a revenit in boxa martorilor…

- Autoritațile din Wuxi, un oraș industrial de pe coasta Chinei, la ofera caștigatorilor Premiului Nobel pana la 10 milioane de yuani, echivalentul a 1,48 de milioane de dolari, in subvenții pentru locuințe pentru a incerca sa ii atraga in localitate, relateaza Reuters.

- Orasul Shanghai, centrul financiar al Chinei, a raportat joi peste 27.000 de infectari noi cu virusul SARS-CoV-2, un nou record pentru un interval de 24 de ore, la doar o zi dupa ce presedintele chinez Xi Jinping a declarat ca tara lui trebuie sa isi continue politica stricta de "eliminare dinamica…

- China a decis sa restricționeze vizele pentru oficialii americani, ca raspuns la restricțiile privind vizele americane pentru unii oficiali din China, a anunțat joi un purtator de cuvant al ministerului chinez de externe, citat de Reuters . Statele Unite au restrictionat vizele unor oficiali chinezi…

- Grupul Sinopec, gigantul chinez de petrol si gaze, a suspendat discutiile referitoare la o investitie de jumatate de miliard de dolari la o uzina chimica in Rusia, au declarat surse pentru Reuters. Decizia celei mai mari companii de rafinare a petrolului din Asia subliniaza riscurile pe care le pot…

- UPDATE Un oraș de 9 milioane de locuitori din China intra in lockdown pe fondul unei noi creșteri a numarului de cazuri COVID. China a decis, vineri, izolarea celor 9 milioane de locuitori ai orașului Changchun din nord-estul țarii, pe fondul unei noi creșteri a numarului de cazuri de COVID-19, atribuita…