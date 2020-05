Un șofer a intrat cu mașina în gard. În urma impactului un pasager a fost rănit In data de 24.05.2020, in jurul orei 15:25, un tanar de 23 de ani, din județul Mehedinti, in timp ce conducea un autoturism pe D.N.66, din direcția Calan catre Hateg, (pe DN66, pe raza localitatii Strei) intr-o curba deosebit de periculoasa la dreapta, nu a adaptat viteza la condițiile de drum (carosabil umed), a pierdut controlul volanului si s-a oprit in gardul unui imobilul. In urma impactului, a rezultat ranirea usoara a unui pasager, un barbat in varsta de 37 de ani, din judetul Brasov. In cauza a fost intocmit dosar penal. IPJ Hunedoara Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

