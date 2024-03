Bărbat rănit după impactul cu o maşină care s-a răsturnat Accident grav in urma caruia un barbat de 60 de ani a fost ranit, ieri, in orasul Hateg, din judetul Hunedoara. Masina la volanul caruia se afla a fost lovita de autovehiculul condus de o soferita care nu s-a asigurat la iesirea din benzinaria aflata pe DN 68. Accidentul a avut loc joi, in jurul […] Articolul Barbat ranit dupa impactul cu o masina care s-a rasturnat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

