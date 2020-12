Un sfert din populatia Mexicului – sau 31 de milioane de persoane – a fost expusa la COVID-19, conform rezultatelor preliminare ale unui studiu oficial, 70% neprezentand simptome, relateaza miercuri Reuters. “Cifrele indica o mare viteza de raspandire“, a declarat Juan Rivera, director general al Institutului National de Sanatate Publica, in cadrul unei conferinte de […] The post Un sfert din populația Mexicului a trecut prin infecția cu Sars-CoV2, iar procentul de asimptomatici e colosal appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .