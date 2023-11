UN says Gaza evacuation deal for foreigners blocked for two days

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Mondiala a averizat ca o escaladare a conflictului dintre Israel și Hamas ar putea duce la o creștere abrupta a prețurilor pentru petrol și alte materii prime. Intr-un raport citat de CNN, Banca Mondiala afirma ca impactul conflictului a fost limitat pana acum: prețurile petrolului au crescut…

- O inregistrare video care arata de fapt soldati americani aterizand in Romania in iunie 2022 la baza de la Mihail Kogalniceanu a fost partajata online si pretinde in mod fals ca arata puscasi marini americani care sosesc in Israel in timpul razboiului dintre Israel si Hamas, in octombrie 2023, a descoperit…

- Luptatorii mișcarii extremiste Hamas, care au comis seria de atentate de pe 7 octombrie din Israel, au fost antrenați in Iran, potrivit unor surse citate de Wall Street Journal (WSJ). Aproximativ 500 de militanți din organizațiile Hamas și Jihadul Islamic din Palestina au participat in septembrie la…

- Publicația Jerusalem Post a facut publica o filmare din data de 7 octombrie, cand membrii organizației Hamas au atacat civilii din Israel. Filmarea ii arata pe teroriști in momentul in care blocheaza drumurile langa Re’im, locul unde a avut loc masacrul asupra participanților la concertul in aer liber.…

- Tanara cu origini romanești a fost printre cei peste 260 de oameni uciși de „Festivalul Groazei” de gruparea militara Hamas. Bruna Valeanu, in varsta de 24 de ani, a fost nascuta in Brazilia și locuia cu familia in Israel. 10.000 de persoane au condus-o joi pe ultimul sau drum. Amor al projimo ❤️Para…

- A growing number of governments are sending aircraft to Israel to airlift their citizens out of the country, after many commercial airlines suspended operations following the surprise attack by Hamas militants over the weekend, according to Bloomberg. Germany’s Foreign Office said late Tuesday that…

- O tanara din Israel a supravietuit atacului teroristilor Hamas de la festivalul din Re’im, la granita cu Fasia Gaza, stand ascunsa timp de șapte ore sub cadavrele celor omorați. Lee Sasi se afla, sambata dimineata, alaturi de prietenii sai, dar si de alte cateva mii de tineri, la festivalul „Nature…

- Major airlines have suspended flights to Israel after the nation declared war following a massive attack by Hamas, according to AP News. American Airlines, United Airlines and Delta Air Lines suspended service as the U.S. State Department issued travel advisories for the region citing potential for…