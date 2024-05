Stiri pe aceeasi tema

- PREA PUȚINE… Județul Vaslui se afla pe ultimul loc in Romania și in ceea ce privește numarul de candidate la președinția Consiliului Județean și la posturile de consilieri județeni, la alegerile locale din 9 iunie 2024. Doar 19% dintre candidatele propuse de organizațiile județene din Vaslui ale PSD,…

- MANDAT…In urma cu patru ani, cetatenii comunei s-au lasat pacaliti de cel care a castigat alegerile, Radu Valerica. Acesta a mai stat in Primarie doar un an, fiindca Agentia Nationala de Integritate a castigat procesul cu acesta, dupa ce l-au depistat ca si-a angajat fiica drept consilierul sau personal.…

- INFRACTORII CARE NE CONDUC… In ce județ din Romania s-a mai intamplat ca un președinte de consiliu județean sa fie arestat pentru fapte de corupție, iar cateva luni mai tarziu, un consilier județean sa fie arestat pentru camatarie și șantaj? Despre primul se știu deja multe amanunte. Ultimul, insa,…

- COMPETIȚIE… Olimpiada Naționala de Matematica a ajuns ieri, 12 mai, la final. 51 de elevi din toata țara au fost premiați la Vaslui de Ministerul Educației pentru rezultatele excepționale obținute. Pe langa diplomele și medaliile acordate de Societatea de Științe Matematice din Romania, copiii au primit…

- VICTORIE!… Romania este campioana pe natiuni la Campionatul Mondial de Kempo in 2024! Sportivii barladeni legitimati la clubul sportiv Wazary Dojo ne-au reprezentat cu cinste si au castigat 17 medalii, din 20 posibile, la Campionatul Mondial de Kempo IKF 2024, aducand acasa nu mai putin de 7 titluri…

- INCREDIBIL… Unic poate, in istoria instanțelor de judecata din Romania, dosarul deschis in urma plangerii unui fost afacerist vasluian poate aduce in fața magistraților intreg sistemul judiciar din Romania. Mai exact, fostul afacerist Catalin Ursu, alaturi de alți doi oameni de afaceri vasluieni, face…

- Cercetarile anchetatorilor intr-un caz ce vizeaza producerea si comercializarea de produse din tutun s-a soldat cu punerea sub acuzare a doua persoane, care vindeau tigari sub pretul pietei. Magistratii de la Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti au decis, pe data de 16 aprilie 2024, ca doi tineri, unul…

- TITULARI… Romania U21 a invins cu 1-0 Armenia, in etapa a șasea a grupelor de calificare la Campionatul European U21. Vasluianul Louis Munteanu, capitanul naționalei de tineret, și Ștefan Ștefanovici, jucator care aparține de Sporting Vaslui, au fost integraliști in partida disputata in Armenia. Din…