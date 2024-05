Stiri pe aceeasi tema

- Romania a demarat un amplu plan prin care țara noastra va redeveni ”granarul Europei”. In anul 2027 se va finaliza reabilitarea infrastructurii principale de irigatii, iar din acel punct, țara noastra ar putea obtine intr-un an 30 de milioane de tone de porumb de pe doua milioane de hectare de teren,…

- Romania ar putea obtine intr-un an 30 de milioane de tone de porumb de pe doua milioane de hectare de teren, dupa finalizarea programului de reabilitare a infrastructurii principale de irigatii in anul 2027, sustine ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu. Cantitatea este egala cu…

- Fermierii romani au dane separate pentru exportul de cereale in Portul Constanța, in acest an, asigura ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Florin Barbu la transmite fermierilor ca interdictia cerealelor ucrainele in Romania nu va expira. Ministrul spune ca a fost de multe ori in Portul Constanta…

- INCAPAȚANAȚI… In ultimii ani, seceta a afectat din ce in ce mai mult județul Vaslui, iar acest lucru s-a vazut și in sumele pe care fermierii din județul nostru le-au decontat pentru calamitațile provocate de lipsa precipitațiilor. Una dintre cele mai afectate este Valea Prutului, deși in aceasta zona…

- COMPETIȚIE… Olimpiada Naționala de Matematica a ajuns ieri, 12 mai, la final. 51 de elevi din toata țara au fost premiați la Vaslui de Ministerul Educației pentru rezultatele excepționale obținute. Pe langa diplomele și medaliile acordate de Societatea de Științe Matematice din Romania, copiii au primit…

- Florin Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, are vești bune. In urma vizitei delegației Guvernului Romaniei in Qatar și Emiratele Arabe Unite (EAU), vede „Un nou drum pentru Romania prin dezvoltarea de proiecte pentru agricultura, zootehnie și procesare”. Florin Barbu scrie, intr-o postare…

- INVESTITIE… Un nou proiect eolian va fi implementat in judetul Vaslui. Agentia pentru Protectia Mediului (APM) a anuntat ieri ca a emis luni acordul de mediu pentru proiectul „Parc eolian Hoceni – Dimitrie Cantemir„, beneficiara fiind compania Omnienergy Production SRL. „Mentionam ca dintre cele 11…

- Romania a fost, timp de foarte mulți ani, ”Granarul Europei”. Dupa Revoluție, multe dintre instalațiile de irigații au fost distruse și agricultura romaneasca nu a mai fost performanta. Acum, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunța faptul ca se refac instalațiile de irigații in principalele județe…