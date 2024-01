Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana saluta decizia „istorica” a Consiliului UE de a accepta, incepand cu martie 2024, aderarea Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen intr-o prima etapa, cu granitele aeriene si maritime, si spune ca in 2024 vor continua negocierile pentru renuntarea la controale si pentru granitele…

- Peste doua zile, reprezentații misiunilor diplomatice la UE voteaza intrarea Romaniei in spațiul Schengen cu frontierele aeriene, fluviale și maritime. Șansele extinderii Schengen cu Romania și Bulgaria au crescut dupa ce, luna aceasta, Olanda a renunțat la veto-ul fața de vecinii noștri de la sud.

- In programul „Masa calda” ar fi trebuit sa fie incluse circa 1.000 de școli, dar in realitate, anul acesta, in 2023, au intrat in program doar 450 de unitați de invațamant (acestea fac parte din programul pilot), doar ele beneficiaza de o masa calda. Restul de 550 de școli urmeaza sa intre in program…

- Comparativ cu luna trecuta, pretul mediu al unui litru de benzina a scazut cu 4,2%, iar in cazul motorinei, pretul mediu al unui litru s-a diminuat cu 3,5%. In Bucuresti, un litru de benzina standard se vinde cu preturi intre 6,56 si 6,66 lei, iar motorina standard este comercializata la preturi intre…

- Dezastru in rezultatele testelor PISA. Dupa mai bine de doua decenii de participare, Romania pare sa fie blocata in loc. Nivelul de competența al elevilor noștri ramane la fel de alarmant de scazut. In cadrul Uniunii Europene, suntem depașiți doar de Bulgaria. Din pacate, ca țara, nu reușim sa depașim…

- Pasionații de sport și mai ales de schi abia așteapta sa vina iarna și zapada, pentru a da o fuga pe partie, ca sa se bucure de schiat. Cu ochii pe prognoza meteo, in speranța ca și vremea va fi propice schiatului, iși pregatesc bagajele și pornesc spre munte, la relaxare. In timp ce unii […] The post…

- Pasionații de sport și mai ales de zapada se pregatesc sa iși petreaca timpul și pe partiile de schi din Romania și prin țarile vecine.... The post Cat costa sa mergi la schi in Romania, comparativ cu Bulgaria și Austria appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Vicepreședinta Comisiei Europene pentru valori și transparența, Vera Jourova , ajunge luni, 30 octombrie, intr-o vizita oficiala in Romania.Scopul vizitei vicepreședintei Comisiei Europene - Vera Jourova in Romania este pentru discuții cu oficialii de la București despre statul de drept și reformele…