- Marian Savu, un roman aflat in Marea Britanie, in varsta d 43 de ani, tata și soț, a fost injunghiat mortal pe o strada din Birmingham. In urma tragediei, din informațiile obținute, oamenii legii suspecteaza patru persoane ce ar putea sa se faca vinovate de moartea barbatului.

- Un accident mortal s-a petrecut aseara pe strada Romul Ladea din Cluj-Napoca. O femeie s-a stins pe trotuar. Din primele informații, conducatorul unui autoturism – un finlandez, in varsta de 38 de ani – care se deplasa pe strada Romul Ladea, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a…

- Un roman, șofer de taxi in Marea Britanie, a fost ucis, miercuri seara, in fata unei scoli din Tottenham, suburbie a Londrei. Autorul este, cel mai probabil, clientul care il solicitase pentru o cursa printr-o aplicație mobila, care este cautat acum de poliție. Gabriel Bringye, de 37 de ani, a fost…

- Prima victima este o asistenta in varsta de 39 de ani, care a fost injunghiata mortal in parcarea spitalului Crosshouse University din oras, in jurul orei locale 19:45, relateaza Agerpres. 20 de minute mai tarziu, o alta femeie, in varsta de 24 de ani, a fost, de asemenea, injunghiata pe o strada din…

- Comisia Nationala de Vaccinare a Austriei a recomandat luni autoritatilor sanitare sa administreze vaccinul anti-COVID-19 produs de AstraZeneca/Oxford numai persoanelor cu varste intre 18 si 65 de ani, potrivit televiziunii publice ORF, preluata de agentia EFE și citata de Agerpres . Comisia a explicat…

- Octavian Jurma estimeaza, intr-o declaratie pentru un post TV, ca 60% din cazurile de Covid-19 din Bucuresti vor fi cu noua varianta de coronavirus, depistata initial in Marea Britanie, si asta pana in luna martie."E important sa se efectueze secventierea si in marile orase: Timisoara, Iasi, Cluj-Napoca,…

- Corina Ichim este medic chirurg in Marea Britanie. Acolo s-a inceput campania de vaccinare impotriva COVID-19, iar ea a trecut prin aceasta experiența in data de 12 decembrie. Mai jos mesajul medicului chirurg: „Dragi colegi si prieteni, As dori sa va incurajez cu privire la mult prea controversatul…