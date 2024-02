Bărbat din Câmpia Turzii prăbușit din senin pe trotuar! Un barbat din Campia Turzii s-a prabușit din senin pe trotuar vineri la Gherla. Cel mai probabil i s-a facut rau și și-a pierdut cunoștința. Omul, in varsta de 47 de ani, din Campia Turzii, venise la Gherla pentru o vizita la penitenciar și era insoțit de o ruda. Cand au ajuns pe strada Bobalna, barbatului i s-a facut rau și s-a prabușit pe trotuar, ranindu-se destul de serios, relateaza colegii de la gherlainfo.ro Mai mulți trecatori s-au oprit pentru a da o mana de ajutor. La fața locului s-au deplasat și reprezentanții poliției dar și un echipaj SMURD. Barbatul a primit ingrijiri medicale… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

