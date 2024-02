Stiri pe aceeasi tema

- Atac șocant intre adolescenți, la Roman, in județul Neamț. Un elev de 15 ani a fost injunghiat pentru o țigara de un alt baiat. Atacul a avut loc in plina zi, in cel mai frecventat parc din oraș. Elevul a fost abordat de un adolescent in varsta de 17 ani, care i-a cerut o țigara. […] Articolul Un adolescent…

- Un incident grav s-a petrecut in judetul Neamt, protagonisti fiind doi adolescenti care studiaza la licee din orasul Roman. Unul dintre ei a ajuns la spital, iar agresorul a fost retinut de catre politisti

- ■ in seara zilei de 30 ianuarie, o femeie in varsta de 69 de ani a fost atacata de cainele din gospodarie ■ batrana ieșise sa-i dea de mancare ■ medicul veterinar a decis eutanasierea animalului agresiv ■ prognosticul medicilor este rezervat in privința victimei ■ Un echipaj cu medic de la Serviciul…

- Accidentul s-a produs in noaptea zilei de 24 ianuarie. Tanara ranita era cazata la caminul unei școli din municipiul Roman, iar cand a incercat sa coboare din camera folosindu-se de o sfoara facuta din șireturi, s-a dezechilibrat și a cazut direct in zapada, scrie ziare.com , citand un post TV. Poliția…

- Accident feroviar fatal: un copil de 14 ani a murit, dupa ce a fost lovit de trenUn copil in varsta de 14 ani a murit, joi, dupa ce a fost lovit de trenul Suceava - București, in pasajul CFR din Roman, județul Neamț, relateaza Mediafax.Accidentul feroviar a avut loc joi, in jurul orei 10:50, in pasajul…

- ■ cazul de violența in familie a avut loc la Dobreni ■ femeia ucisa avea 35 de ani, iar soțul 67 ■ barbatul a fost retinut si urma sa se faca o propunere de arestare preventiva ■ Crima s-a petrecut la locuinta celor doi soti din comuna Dobreni, in noaptea de 14 spre 15 ianuarie […] Articolul Gelozia,…

- Un tanar in varsta de 22 ani a fost ranit dupa ce masina in care se afla a intrat intr-un stalp, la Roman, in noaptea de miercuri spre joi, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, conform Agerpres.La fata locului s-au deplasat doua echipaje de pompieri cu o autospeciala de…

- Caz șocant in localitatea Poienesti Deal, acolo unde, in aceasta noapte, un tanar in varsta de 20 de ani a intrat in casa peste doua femei și le-a injunghiat. Potrivit informațiilor transmise de oamenii legii, este vorba despre doua femei in varsta de 72 si 32 de ani, mama si fiica.