- Un incident grav s-a petrecut in judetul Neamt, protagonisti fiind doi adolescenti care studiaza la licee din orasul Roman. Unul dintre ei a ajuns la spital, iar agresorul a fost retinut de catre politisti

- TRAGIC… Un tanar in varsta de 27 de ani din localitatea Poganești, comuna Stanilești, se zbate intre și moarte, dupa ce in aceasta dupa-amiaza, in timp ce executa munci agricole cu un motocultor, utilajul i-a prins un picior. Pana la venirea salvatorilor de la SMURD, tanarul a pierdut destul de mult…

- ANUL FINALIZARII… Compania care executa Varianta de ocolire a Barladului, SC Concelex SRL, a mai lucrat pana acum la proiecte avand ca beneficiar statul roman, dar nu a mai fost implicata in lucrari de infrastructura. VO Barlad este prima lucrare de acest gen și, de la preluarea acestei infrastructuri…

- CAZ… Barbatul de 65 de ani, originar din județul Neamț, iși ispașea pedeapsa in Penitenciarul Vaslui. Noaptea trecuta i s-a facut rau, astfel ca a fost solicitat sprijinul unui echipaj medical. Sosiți la fața locului, medicii nu au mai putut decat sa constate decesul. Deținutul, cunoscut cu probleme…

- ACTUALIZARE Cel puțin 14 oameni au fost uciși, iar alți 25 au fost raniți, joi, dupa ce un barbat inarmat a deschis focul la Universitatea Carolina din Praga, Cehia, relateaza BBC și The Guardian. Atacatorul, un student ceh, a fost eliminat. Atacatorul din Praga ar avea legatura cu doua crime comise…

- Un individ din Neamt, care era suspectat ca a furat lemne, a devenit violent cand s-a trezit cu un padurar la poarta locuintei. Pentru doua infractiuni comise, a fost arestat preventiv. Faptele au fost savarsite recent, putandu-se spune ca padurarul a vazut moartea cu ochii, fiind amenintat cu un topor…

- Bacauanii care doresc sa evite traficul aglomerat de pe E85 au la dispoziție un drum județean complet modernizat, lung de 95 de kilometri, care se afla in stanga Siretului. Noul drum tranziteaza 11 comune, din județul Neamț, pana in județul Vrancea. Investiția Consiliului Județean Bacau, in valoare…

- Un tanar in varsta de 20 de ani a fost injunghiat, sambata seara, in zona unui patinoar amenajat la un centru comercial din sudul municipiului Ploiesti, agresorul fiind cautat de politisti. ACTUALIZARE Agresorul este in continuare cautat de polițiști, nefiind gasit pana in prezent. Sunt filtre in tot…