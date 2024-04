Stiri pe aceeasi tema

- Un incident șocant a avut loc in fața Liceului Tehnic Iuliu Maniu din București, in care un elev in varsta de 16 ani a fost injunghiat de catre un alt adolescent de aceeași varsta. Potrivit martorilor, conflictul a izbucnit in urma unor tensiuni anterioar

- Polițiștii din cadrul Secției 14 Poliție Rurala Vama, in timp ce executau serviciul de monitorizare, supraveghere și control al traficului rutier, pe raza localitații Vama, au oprit autoturismul condus de catre un tanar de 19 de ani, localnic. Urmare a testarii cu aparatul etilotest, a rezultat faptul…

- O crima neașteptata a avut loc, de curand, in Mehedinți! Din dragoste, un tanar in varsta de 19 ani și-a injunghiat cu sange rece rivalul, un barbat in varsta de 21 de ani. Motivul: amandoi amandoi iubeau aceeasi fata.

- Cei doi tineri sunt olimpici: fata a intrat cu nota 10 la liceu, a obținut locul 1 la olimpiada de cultura și spiritualitate romaneasca și, in ultimii doi ani, a luat mențiune la faza naționala de franceza. Iar atacatorul a fost olimpic pe județ la matematica, informatica și engleza.Adolescentul de…

- Un caz șocant s-a petrecut intr-un parc din Roman, in județul Neamț. Un elev in varsta de 15 ani a fost injunghiat de un adolescent in varsta de 17 ani pentru ca ar fi refuzat sa ii dea o țigara.

- Potrivit autoritaților, atacul a avut loc in plina zi in cel mai frecventat parc din oraș. Elevul a fost abordat de adolescentul de 17 ani, care i-a cerut o țigara. Pentru ca nu a vrut sa ii dea, agresorul a scos un cuțit și l-a atacat.„Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la unitatea de…

- Un tanar din Galati aflat sub influența drogurilor si-a injunghiat parintii. El a mai ranit ușor si un politist care a sarit in ajutorul oamenilor atacati de propiul fiu. Tanarul de 34 de ani s-ar fi luat la cearta cu parintii si apoi a folosit un cutit pentru a-i injunghia. Tatal suspectului, grav…