Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, de 69 de ani, a fost impușcat de un alt barbat, de 37 de ani, la o vanatoare de mistreți. „La data de 28 ianuarie a.c., polițiștii Secției 5 Rurale Belinț au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul ca, in apropierea localitații Brestovaț, din județul Timiș, un barbat…

- La data de 28 ianuarie a.c., polițiștii Secției 5 Rurale Belinț au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul ca, in apropierea localitații Brestovaț, din județul Timiș, un barbat ar fi fost impușcat cu o arma de vanatoare. Polițiștii s-au deplasat de urgența la fața locului, constatand faptul…

- Caz șocant in Italia. Un roman a murit in condiții suspecte, in timp ce se afla pe strada. Tanarul de 22 de ani s-a prabușit pe asfalt și a fost gasit fara suflare. Oamenii legii nu au aflat cauza morții sale, motiv pentru care continua cercetarile. Iata ce ipoteze au!

- Descoperirea șocanta a fost facuta de catre un trecator care a sunat imediat la poliție. Copilul roman de 14 ani era impușcat mortal, iar echipajele medicale nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Poliția a inceput de urgența o ancheta și cauta sa faca rost de imaginile surprinse de camerele de…

- Dupa ce doua romance au fost ucise intr-un oraș din Sicilia, un alt caz șocant a avut loc in Italia. Un copil in varsta de 14 ani a fost impușcat mortal intr-o stație de metrou din Roma, seara trecuta.

- In seara de 05 decembrie a.c., in jurul orei 19:00, un șofer in varsta de 50 de ani din Targoviște a acroșat cu automobilul un barbat in varsta de 76 de ani. Incidentul s-a produs in apropierea Spitalului Județean, pe strada Vasile Voiculescu. Din pricina impactului, barbatul de 76 de ani a fost ranit…

- VIDEO ȘTIREA TA: Un șofer care a intrat pe interzis, pe o strada din Aiud, obligat sa dea cu spatele cateva zeci de metri Un șofer care a intrat cu mașina pe interzis, pe o strada din Aiud, a fost obligat sa dea cu spatele cateva zeci de metri de catre un alt conducator auto care circula regulamentar. …

- Doi barbați din Oradea au ajuns in spatele gratiilor dupa ce ar fi imparțit gratuit droguri mai multor copii. Potrivit informațiilor, indivizii ar fi incercat astfel sa provoace dependența minorilor pentru a-i transforma in clienți permanenți.