Stiri pe aceeasi tema

- PRELUNGIT… Arestat preventiv pentru luare de mita in forma continuata, șeful Reiser Barlad, Daniel Buzamat, iși prelungește “vacanța” dupa gratii cu inca o luna, semn ca acesta nu s-a apucat de scris memoriile. Decizia luata de magistrații Tribunalului Vaslui nu este definitiva și poate fi contestata…

- A fost luata o decizie in cazul profesorului de matematica pensionar care ar fi abuzat o copila de 14 ani. Varsta l-ar fi ajutat sa obtina o pedeapsa blanda. Iata ce au decis oamenii legii in cazul barbatului in varsta de 68 de ani!

- Un tanar de 17 ani este acuzat de procurori ca l-a atacat cu maceta pe dealer-ul sau de droguri, a relatat Realitatea Plus. Dealer-ul a scapat cu viața, iar adolescentul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul București au pus in mișcare acțiunea penala…

- Un barbat in varsta de 58 de ani din satul Orașa, județul Bacau, a fost reținut și arestat preventiv pentru 30 de zile dupa savarșirea a cinci furturi din autoturisme in Galați și doua in Bacau. Colaborarea eficienta dintre polițiștii din Galați și Bacau a dus la identificarea și reținerea unui barbat…

- Cornel Dinicu nu va fi eliberat din inchisoare. Judecatoria Ploiesti a decis prelungirea arestului preventiv pentru patronul pensiunii Ferma Dacilor, unde opt persoane și-au pierdut viața in urma unui incendiu, in a doua zi de Craciun.

- Barbat de 60 de ani din Cugir, arestat preventiv dupa ce și-a batut și abuzat fosta iubita. La ce orori a fost supusa femeia Un barbat de 60 de ani a fost arestat preventiv dupa ce și-a batut fosta iubita la locul de munca. Mai mult de atat, barbatul avea un ordin de restricție emis pe numele sau. Mai…