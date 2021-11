Un român a tăiat cauciucurile la aproape 100 de mașini în Austria Un barbat de origine romana a taiat cauziucurile la aproape 100 de mașini in districtul Bindermichl din orașul austriac Linz. Acesta a declarat ca era deranjat de zgomotul facut de vecini. Individul de 43 de ani a cauzat pagube de zeci de mii de euro. Romanul ar fi avariat 91 de vehicule, pe opt strazi […] The post Un roman a taiat cauciucurile la aproape 100 de mașini in Austria appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

