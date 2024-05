Stiri pe aceeasi tema

- Uleiul de masline extra-virgin se gasește in magazinele din Romania la prețuri duble fața de cele pacticate in urma cu un an. Consultarea cataloagelor cu oferte și experiențele directe din supermarket arata ca un litru de ulei de calitate medie, importat din Italia, se putea gasi in urma cu un an la…

- O femeie a trait un adevarat soc la un bar din Milano, Italia cand s-a trezit cu arsuri grave in gat dupa ce a consumat o bautura care conținea detergent. Incidentul deosebit de grav s-a petrecut la un bar cu specific chinezesc din Milano, Italia. Acolo, o femeie, in varsta de 51 de ani, aflata […]…

- Venetia a devenit primul oras din lume care a introdus un sistem de plata pentru vizitatori menit sa descurajeze turistii sa soseasca in perioadele de varf. Și nu este singurul loc din Italia care a introdus recent noi masuri menite sa incetineasca fluxurile turistice. Veneția Orasul lagunar a introdus…

- Un bebeluș de 15 luni din Italia, provincia Salerno a fost atacat și ucis de doi pitbulli. Mama a fost și ea ranita in timp ce incerca sa-l salveze pe cel mic.Din primele date reiese ca in dimineața zilei de luni, 22 aprilie, bebelușul a fost atacat și ucis de cei doi pitbulli. Un bambino […] The post…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anunțat, luni, ca procedura in cazul fugarului Ionel Arsene, care de executat o pedeapsa cu inchisoarea de 6 ani și 8 luni pentru trafic de influența, se apropie de final, deși fostul baron PSD de Neamț, fugit in Italia, invoca motive medicale pentru a amana extradarea…

- Suedia si Italia il sustin pe premierul olandez Mark Rutte ca viitor secretar general al NATO, potrivit agentiilor internationale de presa. Prim-ministrul suedez Ulf Kristersson a justificat decizia guvernului de la Stockholm declarand ca Mark Rutte „este un lider intelept, cu o experienta solida”.…

- O romanca din Italia a facut avort acasa, apoi a ascuns fatul intr-un congelator. Polițiștii au gasit bebelușul de 4 luni inghețat complet. Cazul a șocat Italia, iar romanca a ajuns pe mana poliției. Totul a ieșit la iveala dupa ce femeia s-a prezentat la spital cu sangerari abundente și le-a spus doctorilor…

- Furtuna Nelson a facut prapad in Europa. In Spania, patru oameni au fost inghititi de ape. Au cazut in marea extrem de agitata, cu valuri de 8 metri, din cauza vantului puternic. Si in Marea Britanie, Franta sau Italia rafalele au depasit 100 de kilometri pe ora. Storm Nelson wreaks havoc in Spain,…