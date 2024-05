Stiri pe aceeasi tema

- Pensionarii din Romania primesc o noua veste buna inainte de Paste. Ministerul Muncii a facut precizari cheie despre plata pensiilor. Potrivit ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura-Oprescu, banii pentru plata pensiilor au fost virati integral catre Posta Romana. Ce trebuie sa știe…

- Guvernul a aprobat, in ședința de joi, cele doua acte normative care asigura plata in avans a pensiilor. Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a aratat ca prin hotararea de guvern adoptata joi se pot declansa in luna aprilie procedurile, astfel incat sa poata fi virate pensiile inainte de Pasti.…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a anunțat cine sunt romanii care vor beneficia de o recalculare a pensiilor ce vor aduce creșteri chiar și de 80%. „Deciziile de recalculare vor ajunge la pensionari. Estimarile noastre cu privire la calendar sunt ca acestea vor incepe efectiv sa ajunga la pensionari…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a explicat sambata seara, la Antena 3, cand vor primi pensionarii noile plicuri cu pensiile recalculate. „Deciziile de recalculare vor ajunge la pensionari. Estimarile noastre cu privire la calendar sunt ca acestea vor incepe efectiv sa ajunga la pensionari…

- Se anunța a treia creștere a pensiilor pentru pensionarii din Romania. Simona Bucura Oprescu, Ministrul Muncii, a confirmat ca in fiecare an, incepand cu luna ianuarie, pensionarii vor beneficia de majorari ale pensiilor. „Efectiv, ne bazam pe același mecanism care implica doi parametri: inflația plus…

- In plina campanie electorala s-a zvonit in spațiul public ca in 2025 nu ar mai exista bani pentru achitarea pensiilor marite.Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, anunța faptul ca pensiile vor crește și de la 1 ianuarie 2025, atunci cand vor fi indexate cu rata inflației plus 50% din caștigul salarial…

- Simona Bucura Oprescu transmite ca, in noua lege a salarizarii, bugetarii vor avea un venit fix și altul variabil, in funcție de performanța. O masura cu dublu taiș, pentru ca poate duce inclusiv la pierderea unor sporuri.

- Vesti foarte bune pentru pensionarii care se asteapta la venituri mai mari: din vara, deciziile privind sumele de plata dupa recalculare vor fi trimise prin poșta. Din luna septembrie 2024, ar urma sa intre in plata pensiile dupa noua formula de calcul, din noua lege. Se implementeaza softul Ministrul…