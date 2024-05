11 people, found hidden in lorry among paper rolls at the border

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera de la Nadlac II au prins 11 persoane, din Bangladesh, Pakistan, Nepal si India, cand incercau sa iasa ilegal din tara, ascunse intr-un TIR care transporta role de hartie din Turcia in Germania, potrivit Agerpres.

- Romania ar putea ramane fara o mare parte dintre angajații asiatici. Mulți vor sa plece dupa intrarea țarii in Spațiul Schengen aerian și maritim. Potrivit specialiștilor, criza forței de munca ar putea capata amploare. Angajații asiatici planuiesc sa plece din Romania. Țara s-ar putea confrunta cu…

- Approximately 35 tonnes of second-hand products, as declared in the documents, brought from Belgium, Germany and Italy, were found to be waste, following checks made by the Romanian authorities at the western border.

- Politistii de frontiera aradeni au depistat, ascunsi in doua mijloace de transport, șaisprezece cetateni din diverse state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. La Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, s-au prezentat pentru efectuarea formalitaților de frontiera, pe sensul de…

- Un sofer roman de camion care mergea in Italia cu marfa a fost prins la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II ca ascundea 13 migranti din Pakistan, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka si India, pe care a vrut sa ii scoata ilegal din tara. Potrivit Politiei de Frontiera Arad, soferul are 38 de ani si…

- Autoritațile estimeaza ca Județul Arad are o necesitate urgenta de pana la 15.000 de lucratori, conform informațiilor citate de Rador, preluate de la Radio Timișoara. Criza in domeniul forței de munca ingreuneaza dezvoltarea afacerilor din Arad. Autoritațile și mediul economic estimeaza ca este nevoie…

- Arad and Bihor border guards have denied entry into Romania to three lorries loaded with about 60 tonnes of waste from Germany, Spain and the Netherlands after finding out the shipments were illegal. The vehicles were checked at the Nadlac II and Bors II border crossings and were driven by Romanian…

- Numarul strainilor din spatiul extracomunitar care muncesc in judetul Vaslui a inregistrat cresteri in ultima perioada, conform datelor furnizate de reprezentantii Biroului pentru Imigrari Vaslui, potrivit Agerpres. Daca pana in urma cu cativa ani, majoritatea strainilor care veneau sa lucreze in…