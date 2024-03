Stiri pe aceeasi tema

- ”In dimineata de 13 martie a.c., politistii aradeni au fost sesizati despre faptul ca, in noaptea de 12/13 martie a.c., persoane necunoscute ar fi distrus, prin taiere, anvelopele a 24 de autoturisme, parcate pe strada Miron Costin, din Arad. A fost constituita echipa operativa, pentru efectuarea cercetarii…

- ”In dimineata de 13 martie a.c., politistii aradeni au fost sesizati despre faptul ca, in noaptea de 12/13 martie a.c., persoane necunoscute ar fi distrus, prin taiere, anvelopele a 24 de autoturisme, parcate pe strada Miron Costin, din Arad. A fost constituita echipa operativa, pentru efectuarea cercetarii…

- Cauciucurile a zeci de mașini au fost distruse, in noaptea de marți spre miercuri, pe o strada din orașul Arad. Polițiștii aradeni au fost sesizați ca persoane necunoscute ar fi distrus, prin taiere, anvelopele a 24 de autoturisme, parcate pe strada Miron Costin din Arad. A fost constituita echipa operativa…

- In cursul nopții, la 24 de autoturisme parcate pe strada Miron Costin le-au fost taiate anvelopele. Polițiștii au demarat cercetarile. „In dimineața de 13 martie a.c., polițiștii aradeni au fost sesizați despre faptul ca, in noaptea de 12/13 martie a.c., persoane necunoscute ar fi distrus, prin taiere,…

- In urma altercației de miercuri dupa masa, din trafic, de pe strada Voinicilor, IPJ Arad a anunțat ca „in cauza a fost intocmit un dosar... The post Dosar penal pentru lovirea sau alte violențe, distrugere și tulburarea liniștii publice in urma altercației de pe strada Voinicilor appeared first on Special…

- Politistii au deschis dosar penal pe numele unui barbat de 52 de ani care si-a legat cainele de o teava metalica, cu un lant de doar 50 cm si nici nu i-a dat hrana si apa. Incidentul a avut loc in localitatea Cincis Cerna, din judetul Hunedoara.

- Primarul comunei Vetrisoaia, Corneliu Stinga, a fost depistat de politisti in timp ce conducea o masina aflat sub influenta alcoolului si cu permisul suspendat pentru o abatere anterioara, transmite Radio Iași, citat de Rador. Edilul contestase in instanta masura suspendarii permisului, dar a continuat…

- Chestorul (r) Vasile Mureșan, fost șef al Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Maramureș, fost șef al SIPI Maramureș și fost șef al Serviciului Filaj al „Doi ș’un sfert”, s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost prins baut la volan, relateaza vasiledale.ro. Incidentul s-a produs a doua zi de…