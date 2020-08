Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul finlandez de echipamente telecom Nokia intenționeaza sa renunțe la 1233 de locuri de munca din cadrul filialei sale Alcatel-Lucent International, echivalentul unei treimi din totalul angajaților din aceasta companie, a anunțat luni grupul, informeaza Reuters. Anunțul a creat tensiuni…

- Un cunoscut producator de la Hollywood, Steve Bing, și-a pierdut viața dupa ce s-a aruncat de la etajul 27 al unui imobil de lux din Los Angeles, potrivit TMZ. Producatorul, in varsta de 55 de ani, era tatal unui copil pe care il avea cu actrița Elizabeth Hurley, dar pe care nu l-ar fi cunoscut niciodata

- Prim-ministrul Kargazstanului, Mukhammedkalyi Abylgaziev, si-a dat demisia luni, a anuntat serviciul de presa al guvernului, conform Reuters.Abylgaziev, care si-a luat deja un concediu de doua saptamani, a spus ca demisioneaza pentru a evita obstructionarea unei anchete penale privind frecventele…

- Stocurile mondiale de cafea la finalul sezonului 2020-2021 ar urma sa creasca pana la 42 milioane de saci, fiecare cu o greutate de 60 de kilograme, cea mai ridicata valoare din ultimii sase ani, in conditiile in care productia va creste mai mult decat consumul, a estimat vineri Departamentul american…

- Un tribunal din Turcia a trimis la inchisoare un proeminent jurnalist de opozitie de la un site online de stiri, un urma unui proces pentru "spionaj militar si politic", a informat vineri agentia de presa Anadolu, preluata de Reuters, noteaza Agerpres. Muyesser Yildiz, redactor din Ankara pentru…

- Cel putin zece pompieri au fost raniti si mai multe cladiri au luat foc dupa o explozie produsa in centrul orasului Los Angeles sambata seara, a anuntat Departamentul de Pompieri din Los Angeles, citat de USA Today.Starea ranitilor nu este cunoscuta deocamdata, dar Departamentul de Pompieri…

- Italia a inregistrat vineri 242 noi decese, fata de 262 cu o zi inainte, in timp ce numarul de cazuri noi confirmate in ultimele 24 de ore a scazut la 789, de la 992 joi, a anuntat Agentia de protectie civila, relateaza Reuters.Bilantul total al mortilor de la izbucnirea epidemiei in februarie…