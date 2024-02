Stiri pe aceeasi tema

- Beyonce devine prima femeie de culoare care a ajuns pe primul loc in topul muzical country din SUA. Clasamentele se fac din anul 1958. Totodata ea este a doua artista din istorie care reușește sa urce direct pe prima poziție a topului country.

- Ieri, 19 februarie, poliția municipiului Dej a fost sesizata despre faptul ca familia numitei Mihuț Mihaela-Camelia, in varsta de 38 de ani din municipiul Dej, nu mai cunoaște informații despre aceasta, neputand fi contactata din data de 18 februarie, din jurul orei 16.30, iar pana in prezent nu a mai…

- O femeie in varsta de 38 de ani din Dej este cautata de poliție și aparținatori dupa ce a plecat de acasa in urma cu doua zile și nu a mai revenit. La data de 19 februarie a.c., poliția municipiului Dej a fost sesizata despre faptul ca familia numitei Mihuț Mihaela-Camelia, in varsta de 38 de ani din…

- O femeie de 61 de ani din localitatea Berislavești, județul Valcea, este cautata de polițiști dupa ce a plecat de acasa. Polițiștii orașului Calimanești au fost sesizați astazi, 16 februarie, cu privire la faptul ca, in aceasta dimineața Veronica Radu, de 61 de ani, din localitatea Berislavești, a plecat…

- O femeie din Rovinari a disparut acum 3 zile de la domiciliu și este cautata de familie și oamenii legii. Un barbat de 58 de ani, din localitate, a anunțat ca soția sa, Birhoata Georgeta, de 41 ani, a plecat de la locuința comuna la data de 10 februarie. și nu a mai revenit. La momentul plecarii femeia…

- Beyonce a anuntat mult-asteptata parte a II-a a albumului sau "Renaissance" din 2022 - si, asa cum se zvonea de mult timp, se pare ca va fi un album cu influente country, care va fi lansat in 29 martie, scrie Variety, potrivit news.ro.In anuntul elaborat, care face referire la sine, o vedem…

- In data de 30 ianuarie 2024, in jurul orei 17:30, la sediul Poliției Orașului Calan s-a prezentat un barbat care a reclamat faptul ca fosta lui soție, RADU CLAUDIA-IONELA (foto), in varsta de 44 de ani, din Calan, a plecat voluntar de la domiciliu, in data de 29 ianuarie 2024, in jurul orei 23:00,…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectueaza verificari pentru identificarea unei persoane disparute, dupa ce au fost sesizați cu privire la faptul ca, POPA LUCIA, in varsta de 76 de ani, a plecat voluntar de la domiciliul, din municipiul Brașov, jud. Brașov, fara a se…