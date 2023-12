Stiri pe aceeasi tema

- Suplimentarile de tarife, concepute pentru a acoperi calatorii mai lungi in jurul Africii, in comparatie cu rutele prin Canalul Suez, se vor adauga costurilor in crestere pentru transportul maritim de cand grupul militant houthi din Yemen a inceput sa tinteasca navele. Maersk si CMA CGM se numara printre…

- Sustinatori ai rebelilor houthi din Yemen, care au revendicat responsabilitatea pentru o serie de atacuri asupra navelor in Marea Rosie, au iesit in strada vineri in mai multe orase vineri pentru a protesta impotriva unei aliante multinationale conduse de Statele Unite pentru a proteja comertul in Marea…

- ”Petrolul tranzactionat in SUA, WTI, a ajuns miercuri la un varf de 75,37 de dolari pe baril, ceea ce se traduce intr-o crestere de 4,8% de la inceputul saptamanii si de 10,9% fata de minimele din 13 decembrie. Totusi, la finalul zilei de miercuri, petrolul a coborat la 73,76 dolari/baril, intr-o sesiune…

- Gigantul maritim danez Maersk a confirmat, marti, ca navele sale care urmau sa tranziteze Marea Rosie si Golful Aden o vor lua pe la Capul Bunei Sperante, in jurul sudului Africii, dupa o serie de atacuri ale militantilor houthi din Yemen, transmite CNBC, citat de Agerpres.

- Secretarul apararii, Lloyd Austin, a anunțat marți (19 decembrie) crearea unei operațiuni multinaționale pentru a proteja comerțul in Marea Roșie, in urma unei serii de atacuri cu rachete și drone lansate de Houthis din Yemen, aliați cu Iranul. Austin, aflat intr-o deplasare in Bahrain, unde se afla…

- In echipajul navei civile Galaxy Leader, care a fost capturata in Marea Roșie la finalul saptamanii trecute, s-ar afla și marinari romani, anunța agențiile occidentale de presa. Atacatorii sunt rebeli de etnie houthi din Yemen. Gruparea houthi din Yemen este susținuta de Iran și de gruparea terorista…

- In timp ce planuieste atacuri cat mai dure asupra Fasiei Gaza, Israelul are grija se sa fortifice si la Marea Rosie. Au intarit zona cu ambarcațiuni cu rachete ale Marinei, in urma mai multor atacuri cu rachete și drone ale houthiilor susținuți de Iran in Yemen. Yemen a atacat Israel Armata a interceptat…

- Forțele de Aparare Israelului declara ca au intarit zona Marii Roșii cu ambarcațiuni cu rachete ale Marinei, in urma mai multor atacuri cu rachete și drone ale houthiilor susținuți de Iran in Yemen.IDF spune ca navele au fost dislocate ieri „in conformitate cu evaluarea situației și ca parte a eforturilor…