- Operatorul feroviar privat Transferoviar Calatori (TFC) va introduce, incepand din luna martie 2024, cursele de tren pe ruta Ruse (Bulgaria) – Aeroportul International Henri Coanda Otopeni via Giurgiu si Gara de Nord Bucuresti. Potrivit agenției BTA, preluata de Agerpres, acest lucru se va intampla…

- Zeci de mii de pensionari așteapta de peste doi ani ca Guvernul sa puna in aplicare legea prin care beneficiaza de o indemnizație in calitate de urmași ai „persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri”. Punerea…

- CTP Cluj a anunțat ca linia 5 va beneficia de mai multe curse, iar calatorii sunt rugați sa verifice noul orar pe site-ul companiei sau in aplicația Tranzy.„Incepand cu data de 13 noiembrie, linia 5 va fi suplimentata in intervalele orare 6:30 – 10:00 și 13,30 – 18,30, in urma solicitarilor…

- Alaturi de voluntarii de la Garnizoana Turda, Detașamentul de Jandarmi, sportivii de la Clubul de Handbal Potaissa Turda, Compania de Apa Arieș, cei de la Salina Turda, Transport Urban Public și nu in ultimul rand, elevii din instituțiile de invațamant turdene, am avut onoarea sa intampinam și sa incurajam…