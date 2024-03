Centrul INFOTRAFIC: Raport de circulatie pe A2 in aceasta dimineata

Stiri pe aceeasi tema

- Vorbim despre o vacanta de o saptamana care se poate lua la decizia inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti in perioada 12 februarie - 3 martie.Aceasta vacanta de o saptamana se aplica pentru București și urmatoarele 25 de județe: Bihor, Salaj, Cluj, Caraș-Severin, Hunedoara, Gorj,…

- CARAȘ-SEVERIN – Federația Romana de Fotbal a stabilit, prin tragere la sorți, duelurile din barajul de promovare in Liga 3, ediția 2024/25. Jocurile rezultate se desfasoara in sistem eliminatoriu, tur – retur, in data de 16 iunie 2024, ora 18:00, respectiv 23 iunie 2024, ora 17:30! Cele 41 de județe…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora 07:00 , nu sunt drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita ca urmare a conditiilor meteorologice sau din cauza vreunui eveniment rutier.Este semnalata ceata care scade vizibilitatea in trafic sub…

- Sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulația inchisa sau cu restricții de tonaj ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile. Sunt precipitații sub forma de ninsoare, izolat cu depunere pe partea carosabila, fara a fi impuse restricții de tonaj, in județele Argeș, Brașov, Calarași, Constanța,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia inchisa sau cu restrictii de tonaj ca urmare a conditiilor meteo nefavorabile. Sunt precipitatii sub forma de ninsoare, izolat cu depunere pe…

- Cod galben de ceata, polei si intensificari ale vantului in 20 de judeteAdministratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, noi avertizari nowcasting Cod galben de ceata si intensificari ale vantului, valabile in orele urmatoare in zone din 20 de judete, informeaza Agerpres. Potrivit…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane anunța ca, duminica dimineața, nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile sau a unui accident rutier. Totuși, ceața reduce vizibilitatea local pe mai multe artere rutiere…

- Cod galben de ceata densa, ghetus si polei in10 judete, duminica dimineataAdministratia Nationala de Meteorologie a emis duminica dimineata o serie de atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa, ghetus si polei in zone din 10 judete, anunța Agerpres. Potrivit meteorologilor, pana la…