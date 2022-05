Sub protecția anonimatului, un ofițer rus face pentru CNN niște dezvaluiri cel puțin interesante. Barbatul, care a fost oripilat de ororile razboiului, ca și de faptul ca rușii ajunsesera, deși nu li se spusese nimic in acest sens, sa se lupte cu ucrainenii, a demisionat din armata rusa și așteapta acum sa vada ce i se intampla din cauza acestei decizii de demisie. Dar sa vedem ce spune el pentru CNN, acum, cand nu mai este purtator de uniforma militara: „eram staționat cu grupul meu la Krasnodar, in sudul Rusiei, cand pe 22 februarie, cu doua zile inainte de invazie, nu s-au cerut și luat telefoanele…